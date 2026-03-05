マンチェスター・ユナイテッドは現地３月４日、プレミアリーグ第29節でニューカッスルと敵地で対戦した。45＋１分に相手MFが２枚目のイエローカードで退場となり、数的有利になったものの、その５分後に失点。直後にマテウス・クーニャが得点を奪い、前半のうちにスコアを振り出しに戻す。タイスコアで試合は推移し、このまま引き分けかと思われた90分、相手のウィリアム・オスラに勝ち越し弾を献上。１−２で敗れた。シーズ