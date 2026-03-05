5日は二十四節気の一つ「啓蟄（けいちつ）」。冬ごもりをしていた虫たちが姿を現す時季とされる。福岡県古賀市筵内にある菜の花畑では、暖かな日差しの中、ミツバチが黄色に染まった花々を忙しく飛び回っていた。菜の花畑は地元住民が20年以上前から毎年整備しており、現在は約6万平方メートルに約500万本が植えられている。暖冬の影響で例年より開花が1週間ほど早く、今月中旬まで見頃が続くという。（米村勇飛）