ヴィッセル神戸は３月５日、デンマーク１部ブレンビーのFW内野航太郎の期限付き移籍加入を発表。期間はJ１百年構想リーグ終了までとなっている。内野は横浜FMのアカデミー出身で、筑波大に進学後も着々と成長を遂げ、世代別の日本代表でも活躍。2024年にはパリ五輪を目ざすU-23日本代表の一員としてアジアカップにも出場した。昨年６月に筑波大から、2029年の夏までの契約でブレンビーに加入。今季は公式戦10試合に出場も、