◆第６３回報知杯弥生賞ディープインパクト記念・Ｇ２（３月８日、中山競馬場・芝２０００メートル、１〜３着馬に皐月賞の優先出走権）少頭数が定番でも特注は２けた馬番で【４・３・１・１３】（過去１０年、以降のデータも）。なかには８番人気の連対が２頭おり、今年は該当は１頭でも、気に留めておきたい。軸はアドマイヤクワッズでいいだろう。前走６着以下は２３頭いて３着が１度。未勝利、新馬勝ちからの直行は２１頭い