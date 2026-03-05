アメリカとイスラエルによる攻撃が連日続く中、現地で医療活動を担うイランの赤新月社は5日、これまでに100を超える民間施設が攻撃を受けたと発表しました。21の医療関連施設も深刻な被害を受けたということです。28日に攻撃が始まって以降、イラン国内では174地区で、1300回以上の攻撃が確認されているということです。赤新月社は、6000人以上の救助隊員らが、活動を行っているとしています。