◆オープン戦日本ハム―西武（５日・エスコンＦ）前日にオープン戦初黒星を喫した西武は５日、日本ハム戦（エスコン）を戦う。石井に代わって、外崎修汰内野手（３３）が二塁手として先発出場する。先発は、３年目左腕・武内夏暉投手（２４）。西武のスタメンは以下の通り。１（左）桑原２（右）長谷川３（中）西川４（三）渡部５（二）外崎６（指）カナリオ７（一）村田８（捕）柘植９（遊）滝沢先発＝武内