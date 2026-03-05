アーロン・スペンサー氏。殺人罪での公判を控える中、アーカンソー州中部の郡保安官選の共和党予備選挙で勝利した/CNN via CNN Newsource（CNN）米アーカンソー州中部で郡保安官選の共和党予備選が行われ、娘を性的に虐待した男を射殺した罪で公判を控えるアーロン・スペンサー氏（37）が勝利した。この事件は全米の注目を集め、選挙運動のメッセージは事件を中心に形作られた。アーカンソー州の州務長官によると、スペンサー氏は