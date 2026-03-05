５日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の開幕を控えた侍ジャパンについて報じた。番組では、東京・渋谷に登場した各国のＷＢＣ代表のメジャーリーガーを描いた壁画「メガミューラルアート」を生中継で伝えた。これに、コメンテーターで出演の放送作家でタレントの野々村友紀子さんは、「私、スタジオで一番“にわか”なんですけど、気持ち