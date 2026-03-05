◆オープン戦ＤｅＮＡ９―７中日（５日・横浜）中日が今季もＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手の対策に悩みそうだ。６回から登板した右腕は２イニングで５四死球と制球が乱れ、７回先頭の鵜飼は左腕に死球を受けた。さらに辻本にも危ない球が続き、ファンが騒然となった。右打者への死球が目立つ藤浪に対しては、昨年８月１７日の対戦で球団史上初のオール左打者でスタメンを組んだ。同３１日も左打者を８人。井上一樹監督はアクシデ