ＢＳ―ＴＢＳは５日、都内で「春の番組改編説明会」を行った。「町中華で飲ろうぜ」（月曜・後１０時）に出演していた清田みくりが３日、自身のＳＮＳで３月末で芸能界を引退すると発表。コンテンツ編成局編成課長・村田智啓氏は「エスパーと呼ばれて番組のメンバーとしては個性を出していただいたので、さみしい気持ちはある」とコメント。新たなメンバーについては「絶賛オーディション中。楽しみにしてもらえたら」と続けた