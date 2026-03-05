◆女子プロゴルフツアー開幕戦ダイキンオーキッドレディス第１日（５日、沖縄・琉球ＧＣ＝６６１ヤード、パー７２）昨年のプロテストでトップ合格した伊藤愛華（明治安田）がプロデビュー戦に臨み、３バーディー、７ボギーの７６と崩し、８１位と出遅れた。ほろ苦いプロデビュー戦となった。出だし１０番のティーショットは左に曲げてボギー発進。１２、１３番と１５、１６番と２度のを連続ボギーをたたき、１８番で初バー