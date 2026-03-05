◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組韓国―チェコ（５日・東京ドーム）昨年のヨーロッパ野球選手権で銅メダルを獲得したチェコ代表が５日、東京ドームで１次ラウンド初戦となる韓国戦に臨む。試合前には普段は神経科医として生計を立てているハジム監督が会見に出席。「これだけ長く故郷を離れることは難しいことだが、同僚と妻が留守を守ってくれていると思う。（日本に）２週間以上滞在しているが、時差ボケも解消しているし問題ない