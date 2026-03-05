◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組オーストラリア３―０台湾（５日・東京ドーム）侍ジャパンが連覇を狙う第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）が５日、開幕した。東京ドームで行われる１次ラウンドＣ組では開幕戦で２４年プレミア１２王者の台湾がオーストラリアに０―３で完封負けを喫する“波乱”の幕開けとなった。この試合は平日昼にもかかわらず観衆４万５２３人。東京ドームがまるで台湾の“本拠地”と化し、