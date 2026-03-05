悩めるメーガン妃に対してＰＲ専門家が「インフルエンサーとしての道を貫くべき」とのアドバイスを送った。英紙エクスプレスが４日、報じた。メーガン妃はヘンリー王子に帯同し、いわゆる「疑似王室ツアー」で２月末に２日間、ヨルダンを訪問。ヘンリー王子と共に人道的な意味合いを持つ数々の行事に参加した。夫妻はヨルダンの指導者や保健当局の高官と面会し、世界保健機関（ＷＨＯ）チームと交流。最前線の保健・メンタル