巨人の中川皓太投手（３２）が５日に今季初めて一軍に合流し、ジャイアンツ球場で行われた練習に参加。昨季は６３試合に登板したリリーフ左腕は「自分のやることは変わらないので、そこだけかなと思います」と冷静に意気込んだ。中川は今季の春季キャンプを二軍で完走。３日に行われたＷＢＣオーストラリア代表との強化試合に登板した後、「休み明けから（一軍に）行ってくれと言われました」と昇格の経緯を明かした。キャン