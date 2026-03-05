◆女子プロゴルフツアー開幕戦ダイキンオーキッドレディス第１日（５日、沖縄・琉球ＧＣ＝６６１０ヤード、パー７２）今季開幕戦の第１ラウンドが行われ、９年ぶり２勝目を狙う永井花奈（ＳｅｒｖｉｃｅＮｏｗ）が７バーディー、２ボギーで５アンダーの６７をマークし、単独首位発進を決めた。ツアー５勝の川崎春花（村田製作所）は４アンダーの６８で２位。ルーキーの藤本愛菜（ヤマエグループＨＤ）、鈴木愛（セールスフ