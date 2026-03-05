お笑いコンビ・たくろうが５日、東京・烏森神社で映画「ザクロウ」（６日全国公開、ルバート・サンダース監督）大ヒット祈願イベントに出席した。１９９４年に公開され、カルト的人気を誇る映画「クロウ／飛翔伝説」リブート作。たくろうの２人は、映画に出てくる登場人物にふんして登場。「眼鏡のパーマきむらバンドと不死身のダークヒーロー赤木です」と漫才のつかみを使ったあいさつで盛り上げた。実際に映画を見たとい