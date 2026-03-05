去年11月、名古屋市守山区の住宅に侵入し、現金などを盗んだとして、男が逮捕されました。男は高級住宅街を狙った空き巣グループのメンバーとみられています。逮捕されたのは、中区の自称・自営業、武道麗容疑者(33)で、去年11月、守山区の男性(46)の住宅に1階の掃き出し窓を割って侵入し、現金やネックレスなど計約43万円相当を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、去年8月から12月にかけて、名古屋