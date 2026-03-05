ちいかわファン必見！2026年3月6日（金）、「ちいかわベーカリー」にて、「ちいかわさくら食パン」「ちいかわさくら餅ミニ食パン」などの、さくらをコンセプトにした春限定商品が発売されます。さくら色がキュートすぎる「ちいかわさくら食パン」さくらの香りと風味を練りんだ生地でできた「ちいかわさくら食パン」（980円税込み）は、スライスすればハッとするようなさくら色。色も形もかわいくて、朝の食卓が華やぐこと間違い