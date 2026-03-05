資料春秋航空が運航する高松ー上海線 3月28日まで運休が決まっている中国・春秋航空が運航する高松－上海線が、2026年10月24日まで運休を延長することになりました。 香川県によりますと4日、春秋航空側から「旅客需要の低迷により運休を延長する」との旨の説明があったということです。 高松－上海線は2026年1月6日～3月28日までの運休が決まっていましたが、2026年10月24日まで運休を延