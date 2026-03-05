3月4日夜、高知県佐川町の国道でバイクが橋の欄干に衝突する事故があり、バイクを運転していた男性が意識不明の重体となっています。事故があったのは、佐川町川ノ内組の国道494号です。警察によりますと、4日午後7時25分ごろ現場を通りかかった人から「バイクが転倒していて、運転手の男性が頭から出血し、意識がない」と110番通報がありました。バイクを運転していたのは越知町の無職・西森幸博さん（67）で、西森さんは須崎市方