飯山市のサービス付き高齢者住宅に入居していた男性の預金をだまし取った事件で元施設長の女が再逮捕され、女の弟も新たに逮捕されました。2人の身柄は5日、検察へと送られました。電子計算機使用詐欺の疑いで5日、身柄を長野地検へと送られたのは「いいやまの郷」の元施設長千野明美容疑者（57）と明美容疑者の弟の千野一歳容疑者(54）です。警察によりますと2020年2月、2人は共謀して当時、飯山市のサービス付き高齢