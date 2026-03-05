環境保全活動として毎年植樹を行う団体が3月5日、高知市五台山にヤマザクラを植えました。高知南ロータリークラブでは、環境保全や地域交流を目的に1962年から毎年、筆山や五台山などで植樹活動を行っています。5日はロータリークラブのメンバーのほか、地元の五台山小学校の6年生10人も参加して、五台山公園の三ノ台にヤマザクラ3本を植樹。参加者はスコップを使って木の根に土をかぶせていました