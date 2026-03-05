静岡県は人口減少は避けられないという認識のもと、2040年に向けた県の将来像や施策の方向性を示す基本指針を策定しました。県によりますと、県の総人口は2040年には312万人と、40万人程度減ると想定され、経済規模の縮小や労働力不足などが懸念されています。県庁内では鈴木知事の指示のもと、2025年5月に対応を検討するプロジェクトチームが立ち上げられ、2026年3月5日までに「2040基本指針」を策定しました。指針の中には