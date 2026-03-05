樹氷を形作る木・アオモリトドマツが生息する蔵王山頂付近の気温が温暖化の影響で年間を通じて上昇傾向にあり、アオモリトドマツの生育に適さなくなっていることが5日、山形大学などの調査で分かりました。専門家は、樹氷が今世紀末で無くなると懸念を示しています。蔵王など限られた自然環境の中で、空気上の冷やされた水と雪が木に付着し形作られる樹氷。樹氷研究の第一人者で山形大学の柳沢文孝名誉教授と県立東桜学館の生徒は