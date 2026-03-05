元芸人で脚本家のマンボウやしろが５日、Ｘを更新。「芸人に戻ります」と宣言した。マンボウやしろは、９７年に林克治さんと「カリカ」を結成。１１年に解散すると、ピン芸人として活動していたが、１６年７月にＸで芸人を引退したことを発表していた。その後はラジオパーソナリティや脚本家、演出家として活動していた。マンボウやしろは「僕は芸人に戻ります」と切り出し「キングオブコント２０２６！元カリカの相方・林は