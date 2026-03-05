米大リーグのナショナルズは４日、傘下マイナーに所属し、メジャーのキャンプに招待されていた小笠原をマイナーキャンプに配置すると発表した。米移籍２年目で、オープン戦は２試合に登板して計３回１／３を投げ、防御率２・７０だった。（米アリゾナ州スコッツデール帯津智昭）