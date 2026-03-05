豪州３―０台湾（ＷＢＣ１次ラウンドＣ組＝５日）―−豪州が一発攻勢で白星発進。五回にパーキンスの２ランで均衡を破り、七回はバザナがソロを放った。台湾は３安打に終わった。近未来のスター候補が、実力の一端を示した。七回、豪州のバザナが内角の速球をコンパクトに振り抜くと、打球は右翼スタンドへ一直線。２０２４年に米大リーグのドラフトで全体１位指名を受けた左打者は、豪州代表としてＷＢＣに出場し、東京ドーム