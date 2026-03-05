サッカーのJリーグは5日、米国とイスラエルによるイラン攻撃で緊迫する中東情勢を受け、U―17（17歳以下）Jリーグ選抜のドイツ遠征を中止すると発表した。搭乗予定だった航空便の運航の見通しが立たず、選手やスタッフの安全を最優先に検討して決めた。7日に集合し、アイントラハト・フランクフルト（ドイツ）などの育成年代のチームと練習試合を行う計画だった。