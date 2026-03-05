「オープン戦、ＤｅＮＡ９−７中日」（５日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡの相川亮二監督は試合後、藤浪晋太郎投手について「３イニングを予定していましたけど、きょうの試合に限ってはつながらないと思ったので２回で」と明かした。六回から登板した藤浪は２四球を与えたものの後続を併殺に仕留めてピンチを脱出。だがイニングをまたいだ七回、先頭の鵜飼に死球を与えてしまうとリズムを崩して制球が定まらなくなり、不安をの