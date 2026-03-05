新年度予算案の年度内成立に向けて、与党側が提案していた、異例の”土曜”審議の実施について、衆議院予算委員会は5日、理事会を開き、実施しないことを決定した。与党は、予算案の年度内成立に向けて、13日の衆議院通過を目指す中で、野党側に「7日土曜日の一般質疑」と、「9日月曜日の集中審議」という審議日程を提案していた。理事会では、与党が、新しい日程案として、「9日に一般質疑と集中審議を半日ずつの実施する」案が提