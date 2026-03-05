Snow Man佐久間大介（33）が、5日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。コロナ禍のデビューを振り返った。Snow Manは12年に結成、20年1月にデビュー。佐久間は「うれしいっていうのももちろんあるんですけど、こっからか〜っていう気持ちがありました」と明かした。しかし、これからという時にコロナ禍になり「やっぱりデビューって華々しいものじゃないですか。やっとつかんだと思ったのに、お客さんを入