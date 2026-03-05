日本バスケットボール協会（JBA）は3月5日、第1次強化合宿〈後半〉に参加する3x3女子日本代表メンバー13名を発表した。 3x3女子日本代表はアンダーカテゴリー国際大会へ出場する23歳以下の選手を含めた29名を招集し、1日から4日にかけて合同合宿を実施した。 第1次強化合宿〈後半〉には29名中13名が参加。4月1日からシンガポールで開催される「FIBA 3x3アジアカップ2026」をはじめ、5月