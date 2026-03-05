きょう（５日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比１０３２円高の５万５２７８円と反発。２％近い上昇であり大幅反発といって間違いはないのだが、１日を通じてどうにもすっきりしない動きであり、玉虫色的で方向感の見えにくい地合いであった。中東情勢を気にしているようで、実際は「あさっての方向」を見ているような相場である。プライム市場の売買代金は９兆円台と引き続き高水準であり、決して投資家不在ではない