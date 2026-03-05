キャリアスタートは3月14日12〜14時に、就職が決まっている高校生とその保護者を対象にした、親子体験型イベント「どうせ分かってもらえないをなくす親子体験型イベント」を、新橋アイマークビル（東京都港区）の3階にて開催する。●高卒就職者の早期離職防止を目的に実施近年、高卒者の約4割が就職後3年以内に離職しており、売り手市場を背景に増加傾向が続いている。離職のおもな原因としては、入社前後のイメージギャップ