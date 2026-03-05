北海道安平町の養鶏場で死んだニワトリが高病原性鳥インフルエンザの疑いがあるとして、道はおよそ１８万８０００羽の殺処分を始めました。専門家は春先にかけて渡り鳥の往来に注意が必要だとしています。（松田カメラマン）「白い防護服を着た作業員が養鶏場の中に入っていきます」安平町の養鶏場です。こちらでは「食肉用」のニワトリが飼育されていました。しかしー『高病原性鳥インフルエンザの疑い』 ３月４日に死ん