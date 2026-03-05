北海道内にある私立の学校２校で起きたいじめによる重大事態について、道は第三者委員会の審議を踏まえ、再調査を行わないことを決めました。鈴木直道知事が「いじめによる重大事態」の再調査を行わないと決めたのは、道内の私立学校と私立高校の２校です。２０２２年度に道が報告を受けていた私立学校では、生徒が同級生６人から財布を取り上げられ、無断でジュースなどを購入されたり、暴行を受けたりするなどして不登校と