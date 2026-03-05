外務省がX（旧ツイッター）に投稿したカナダの魅力をPRする三浦璃来さんと木原龍一さんの動画外務省は5日、ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルに輝き、「りくりゅう」の愛称で知られる三浦璃来さんと木原龍一さんが、カナダの魅力をPRする動画を交流サイト（SNS）に投稿した。2人はカナダ・オークビルに練習拠点を置く。カナダのカーニー首相夫妻が6日から来日するのを前に、友好ムードの醸成を図