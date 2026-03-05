５日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比６３９円７５銭（１・３６％）高の４万７８５３円８７銭だった。４営業日ぶりに上昇した。３３３銘柄のうち、７割超にあたる２４２銘柄が値上がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１０３２円５２銭（１・９０％）高の５万５２７８円０６銭だった。日経平均への影響が大きい半導体関連株が値上がりしたことで、読売３３３と比