小林製薬の新拠点「彩都ものづくりラボ」＝5日午後、大阪府箕面市小林製薬は5日、研究開発、製造、品質安全保証の3部門を集約した新拠点「彩都ものづくりラボ」（大阪府箕面市）を報道陣に公開した。紅こうじサプリメントによる健康被害問題を踏まえ、品質管理体制の再構築を進めており、信頼回復に向けた改革を具体化する場となる。地上5階地下1階建ての新拠点には、これまで分散していた3部門の約800人が集まり、社内連携を