学級担任を確保できず、教頭が兼務の例も全国の公立小中高校、特別支援学校で欠員が生じる「教員不足」が昨年４月の始業日時点で、４３１７人に上ったことが文部科学省の実態調査でわかった。調査は２０２１年以来４年ぶり２回目で、不足人数は前回の２５５８人から１・７倍に増加した。調査の対象は、４７都道府県と２０政令市、教員を共同採用している大阪府豊能地区の計６８自治体。昨年４月の始業日時点での教員不足は小学