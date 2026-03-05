左からベネズエラのマドゥロ大統領、中国の習近平国家主席、イランのハメネイ師/AP/Getty Images/Reuters香港／北京（CNN）米国のトランプ大統領が、中国の最も緊密な盟友2人を立て続けに排除してしまった。ベネズエラのマドゥロ大統領と、イランの最高指導者ハメネイ師だ。前者は今、米ニューヨークの収容施設で拘束されている。ベネズエラの首都カラカスにいたところを、米特殊部隊による常軌を逸した夜間の急襲に遭い、拉致され