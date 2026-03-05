川口オートのG1「開設74周年記念グランプリ」は、5日が2日目。気合を乗せた走りでファンにアピールするのが持ち味の佐藤貴也（41＝浜松）が、2日目4Rで待望のシリーズ初白星をマークした。初日オープニング1Rは完全な濡れ走路だったが「道中で行けるコースがなかった」と悔しい5着スタート。出遅れてしまっただけに、2日目のレース後は「後ろ（若井友和）のプレッシャーがすごかった」と苦笑いしつつ、充実の表情が印象的だっ