俳優で歌手の草磲剛（５１）が主演を務めたドラマ「フードファイト」が６日からＨｕｌｕで一挙先行配信される。同作は闇の大食いバトルゲーム「フードファイト」で密かに賞金を稼ぎ、自身が育った孤児院を経営難から救おうとする食品会社の清掃員・井原満（草磲）の愛と死闘を描く物語だ。主題歌となったＳＭＡＰの「らいおんハート」はミリオンセラーを記録した。四半世紀の時を越えて同作の配信が決定した。