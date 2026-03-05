女子プロレスラーの?太陽神?Ｓａｒｅｅｅ（２９）のデビュー１５周年記念大会「太陽神Ｃｈｒｏｎｉｃｌｅ」（２２日、横浜武道館）にレジェンド軍団の参戦が決定した。５日に都内で会見を開いたＳａｒｅｅｅは同大会で行われる追加の対戦カードを発表した。米ＷＷＥ時代にお世話になった先輩である黒潮ＴＯＫＹＯジャパンがＸと対戦することが決定。そして自ら参戦を要求してきたＨＡＮＡＫＯはＶＥＮＹと一騎打ちで激突する。