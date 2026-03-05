ＮＨＫ大阪放送局は５日、「第５５回ＮＨＫ上方漫才コンテスト」（３月２０日午後７時３０分＝総合・関西地方）に出演する司会者と審査員を発表した。同コンテストは、数あるお笑い賞レースの中でも長い歴史を誇り、上方演芸界においても新人の登竜門として位置付けられている。今回司会を務めるのは、第３４回大会（２００４年）で優秀賞を受賞した麒麟・川島明と、松田好花。また、審査員には浅越ゴエ（ザ・プラン９）、