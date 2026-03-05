2026年4月9日(木) 深夜24時 新ドラマ枠にてスタート！鈴木福 × あの W 主演!!! ©「惡の華」製作委員会 2026 ©押見修造／講談社 ドラマ主題歌はanoに決定！「惡の華」のために書き下ろした新曲「愛晩餐（あいばんさん）」がついに解禁！さらに主題歌初披露の衝撃的な90秒トレーラー映像の解禁原作単行本の重版＆特別コラボ表紙が実現!!! テレ東では、ドラマ「惡の華」を2026年