株式会社ＤｅｌｔａＸが運営する塾選びサービス「塾選」は、「奨学金の返済期間」について、２０代の奨学金利用経験者１００人へ独自調査を実施した。借入総額や毎月の返済額、そして完済までの年数といった「数字」の裏側にある、若者の切実な負担感が浮き彫りになった。大学時代に借りた奨学金の総額を聞いたところ、「２００万円以上〜２５０万円未満」（２４％）が最も多く、これに「３００万円以上」（２１％）が続いた。