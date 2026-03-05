外務省は３月５日、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）への危険情報を、渡航中止勧告にあたるレベル３に引き上げたことをホームページで発表した。緊迫する中東情勢を考慮したもので、同ホームページでは「現在の中東地域の情勢を踏まえ、アラブ首長国連邦への渡航は止めてください」などと注意勧告している。２８日には同国のメイダン競馬場でドバイワールドカップデー諸競走が開催予定となっているが、遠征を予定していた日本調