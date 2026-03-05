国内最大級の子供とお出かけ情報サイト「いこーよ」を運営するアクトインディ株式会社では、アンケート調査や取材からリアルな親子の行動を浮き彫りにする「いこーよファミリーラボ」にて子育て世帯に、「入園準備品・フリマサイトで揃えたアイテム調査」について１月に５２２人にアンケート調査を実施した。本調査では、入園グッズの購入においてフリマアプリやリサイクルショップなどの「リユース（二次流通）」を活用してい